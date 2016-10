Calais`«džunglis» elanud 1300 alaealise saatus on lahtine

Prantsuse meedia teatel elas selles laagris umbes 10 000 inimest, kelle seas on ka 1300 üksinda Prantsusmaale saabunud alaealist, kelle saatus on nüüd lahtine.

Humanitaartöötajate sõnul jäävad need lapsed peavarju, söögi ja dokumendita, sest täiskasvanud trügivad neist ette, et nad saaksid end registreerida ametlikult asüülitaotlejaks ja minna ametlikesse põgenikekeskustesse.

Nii laagrit lammutavate politsenike, tööliste kui abitöötajate sõnul liigub laagrialal ringi lapsi, kes küsivad, et mida nad peavad tegema ja kuhu minema. Alla 12-aastaseid on märgatud umbes 50, paljud neist ei räägi mitte mingit teist keelt peale oma emakeele.

Lapsed on pidanud ootama pikkades järjekordades tunde, et nad saaksid end ametlikult sisserändajana registreerida. Neis järjekordades tekkis mitmel korral kähmlusi, mida politseil tuli laiali ajada. On ka neid põgenikke, kelle arvates laager lammutatakse enne maha, kui neid sealt minema viiakse.

Humanitaartöötajad käivad telk telgi järel läbi, et põgenikud ei jääks laagri lammutamisele ette ega saaks vigastada. Samas on seal sadu lapsi, kes võivad end «džungli» ala peita ja nad võivad varju jääda.

Calais´põgenikelaagri elanike evakuatsioon algas esmaspäeva varahommiku, end registreerinud põgenikud pandi bussidele ja nad viiakse ametlikesse asüülitaotlejate majutuspaikadesse.

Samas ei tea paljud selles isetekkinud põgenikelaagris elavad lapsed, kes nad peaksid üritama pääseda illegaalina Ühendkuningriiki või lubatakse neil jääda ametlikult Prantsusmaale.

Prantsuse meedia ja siseministeeriumi teatel jõudis end eile ametlikult asüülitaotlejana registreerida 2000 «džungli» elanikku, nende seas 300 alaealist.

Põgenikele antakse võimalus valida, millisesse Prantsusmaa piirkonda nad soovivad elama asuda, pere- ja sõpruskonnad jäetakse kokku.

Samas on palju neid lapsi ja noori, kellel ei ole mitte ühtegi pereliiget ega sõpra ning nad loodavad, et neid aidatakse. Mitmed neist sõnasid enne laagri lammutamist Prantsuse ja Briti meediale, et kui neil Prantsusmaal raskusi on, siis nad üritavad jõuda Ühendkuningriiki, kus nende arvates on lihtsam asüülitaotlejaks saada.

Calais´laagri humanitaartöötajate teatel jätsid Prantsuse võimud just lapsed ja noored ilma informatsioonist, mis neist saab ja see on häbiväärne.

Calais`laagri elanike evakuatsiooni ja hiljem lammutamist valvavad 1250 politseinikku ja sõjaväelast. Evakuatsioon peaks lõppema sel nädalalõpul.