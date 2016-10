Stephen King pilab uues lühiõudusloos Donald Trumpi

Ameeriklasest ulme- ja õuduskirjanik Stephen King ei ole erand, kuid on siiski, sest ta sai lühiõuduslooks inspiratsiooni vabariiklaste presidendikandidaadist Donald Trumpist, edastab The Independent.

King teatas Twitteris humoorikalt: «Minu uusim õudusjutt: ükskord elas mees nimega Donald Trump, kes kandideeris presidendiks ja oli neid, kes soovisid, et ta saaks presidendiks. Ta ei lõpeta hästi».

Need paar lauset on märgatavalt lühemad kui ta kõige pikem romaan «The Stand», milles on 1153 lehekülge, kuid samas on nad praeguses olukorras mõjuvamad.

Kingi teatel on Trumpi valimiskampaania omamoodi õuduslugu, hoolimata sellest, kas Trump võidab.

King ei ole kunagi varjanud, et talle Donald Trump ei meeldi ja ta on mitmel korral hoiatanud Twitteris, et kui Trump saab Valgesse Majja, siis asub see mees «ekseemi ravima leeklambiga».

«Donald Trump on kohutavam kui kõik õudusromaanide tegelased kokku, sest see, mida tema suudab kokku keerata, ületab romaanides kirjeldatu mitmekordselt. Igatahes on ta parajalt kummituslik ja parajalt tapjalik, seega ei peaks ta riiki juhtima,» arvas King.

Kirjaniku arvates elavad nii ameeriklased kui teiste riikide elanikud järgnevad neli aasta «õudusromaanis» kui Trump USA presidendivalimistel võidu saavutab.

USAs leiavad presidendivalimised aset kahe nädala pärast, 8. novembril.