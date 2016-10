Shakespeare ja ta kaasautor kirjutasid vähemalt kolm teost kahasse

Oxfordi ülikool annab Shakespeare`i 400. surma-aastapäeva tähistamiseks välja tema teosed, millest osadel ei ole autoriks ainult Shakespeare, vaid ka Marlowe, edastab Reuters.

Arvuti tekstianalüüs näitas, et kuningas Henry VI rääkivad kolm teost on Shakespeare kindlasti kirjutanud koos oma kaasaegse ja rivaali Marlowe´ga.

Juba 18. sajandil arvati, et Shakespeare ja Marlowe ei olnud vihavaenlased nagu neid ajalooallikates sageli kujutatakse, vaid sõbrad ja kirjutasid nii mõndagi koos. Kuid alles nüüd saadi tekstianalüüsi abil kindel vastus, et Shakespeare´il ja Marlow´l on stiilierinevusi, mis on eriti nähtavad kahasse kirjutatud teostes.

Teadlastemeeskond analüüsis mitmeid sõnu ja tekstilõike nii Shakespeare´i, Marlowe´ kui teiste tollaste inglise kirjanike teostest.

Otsingutes olid esikohal sõnad «gentle», «answer», «beseech», «spoke» ja «tonight», mida Shakespeare`i tekstides leidub rohkem kui ta kaasaegsete kirjanike tekstides. Teadlased nimetasid need sõnad pluss-sõnadeks, kuna kuulus näitekirjanik kasutas neid palju. Teine grupp olid miinus-sõnad, kuna Shakespeare kasutas neid vähe. Oma rolli mängivad ka teatud sõnaühendid ja tekstilõigud, mis Shakespeare`il ja Marlowe`l on erinevad.

1986. aastal Ühendkuningriigis tehtud uuringus arvati, et Shalespeare`i teoste seas on kaheksa sellist, mille puhul ei ole ta kõik ise kirjutanud või ta kasutas varikirjutajat. See tekitas Shakespeari kummardajates raevu, et näitekirjaniku hea nimi tahetakse kahtluse alla seada.

«On ka neid, kes arvavad, et Shakespeare ei teinud koostööd. Tänapäeva tehnika, mis võimaldab detailset tekstianalüüsi näitas, et Shakespeare´il oli kaaskirjutaja, kes aitas teda mitme teose puhul. Alguses arvasime, et vaid kolme puhul, kuid uuring lubab oletada, et isegi 17 puhul,» selgitas kirjandusanalüütik Gary Taylor.

Taylori sõnul lisatakse Shakespeare´i nüüd väljaantavatele teostele nii Christopher Marlowe` nimi kui ka Thomas Middletoni nimi, sest Middleton tegi Shakespeare`i 1605. aasta teosesse «All´s Well That Ends Well» 1620. aastal lisandusi.

Uude Shakespeare`i kollektsiooni lisatakse ka näidend «Arden of Faversham», mis ilmus esmakordselt 1592. aastal anonüümselt. Ka see on vaid osaliselt Shakespeare´i kirjutatud, kuid veel ei ole selge, kes on teine autor. Tõenäoliselt jällegi Christopher Marlow.

Ajaloolaste sõnul oli tavaline, et renessansiajal kirjutati teosed mitme autori poolt kahasse ja selles ei ole midagi vandenõulikku. Mitmed vandenõuteoreetikud on käinud välja teooria, et William Shakespeare`i ei olnud tegelikult olemas, vaid selle pesudonüümi taga oli grupp näitekirjanikke, kelle seas leidus aadlikke.

William Shakespeare (23. aprill 1564 Stratford-upon-Avon – 3. mai (vkj 23. aprill) 1616) oli Inglise renessaniajastu luuletaja ja näitekirjanik. Ei ole teada, mis põhjustel Shakespeare võrdlemisi noorena, vaid 52-aastasena suri.

Christopher Marlowe (hüüdnimega Kit; sünniaeg teadmata, ristitud 26. veebruaril 1564 Canterbury´s Inglismaal, surnud 30. mail 1593 Deptfordis Inglismaal) oli inglise näitekirjanik, luuletaja ja tõlkija. Tema kaasaegsete teatel hukkus Marlowe 29-aastasena kõrtsikakluse tagajärjel.