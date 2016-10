Iisraeli kaitseminister andis Palestiina päevalehele intervjuu

Eile päevalehega Al Qudsis avaldatud tavatu intervjuu kirgliku rahvuslase Liebermaniga ilmus ajal, mil pinged Palestiina ja Iisraeli vahel taas tõusnud on. Iisraeli kaitseminister sõnas usutluses, et president Abbas ei ole võimeline kahe riigi vahelisele rahuleppele alla kirjutama, sest ta ei oska teha raskeid otsuseid ja selleks on vaja kedagi pädevamat.

Lieberman on minevikus mitmeid kordi vastuoluliste palestiinlasi puudutavate väljaütlemistega silma paistnud. Teda peetakse üheks Iisraeli konfliktseimaks poliitikuks. «Oluline on Palestiina rahvaga otse rääkida ja ma olen seda üritanud. Usun, et kuskil on tekkinud arusaamatus,» sõnas Lieberman intervjuus.

Samas hoiatas ta Ḩamāsi, et see ei paneks Iisraeli kannatust proovile. «Kui nad [Ḩamās] suruvad Iisraeli sõtta, saab see olema nende jaoks viimane sõda. Me hävitame nad jäädavalt,» edastati artiklis Liebermani sõnu. Ḩamāsi ametnik Fathi Hammad teatas peale Liebermani intervjuu avaldamist, et tema grupeeringut ministri sõnad ei hirmuta.

Ḩamās on 2007. aastast alates Iisraeliga pidanud kolm sõda. Peale 2014. aastal toimunud 50-päeva pikkust võitlust sõlmiti relvarahu, millest suurel määral ka kinni peetakse. Siiski rikuvad vaherahu Gaza sektori sõjaväelaste pistelised raketirünnakud, millele Iisrael vastab õhurünnakutega.

Mitmed Liebermani seisukohad ja väljaütlemised vihastasid palestiinlasi ning sealne kommunikatsiooniministeerium väljastas artikli vastukajaks usutluse korraldanud ajakirjanikku kritiseeriva avalduse. Selles mõisteti taolisele mehele tähelepanu pööramine hukka.

Intervjuus väitis Lieberman samuti, et Iisrael on valmis investeerima lennujaama, sadamasse ja tööstusparki Gazas, kui Ḩamās lõpetab tunnelite ehitamise ja raketirünnakud. «Gaza võiks olla Lähis-Ida Singapur või Hong-Kong.»