Taani soomuumia 60 aastat kadunud olnud varvas leidis tee koju

Varba, millel siiani alles küüs, tagastas selle muumia küljest eemaldanud mehe tütar. Mees vastutas 1950datel muumia restaureerimise eest. Varba lõikas ta selle küljest eesmärgiga katsetada erinevaid säilitamistehnikaid, ilma ülejäänud keha kahjustamata.

Varba viis mees endaga koju ja sinna see jäigi. Restauraatori tütre Birte Brorsoni sõnul oli varvas osa tema lapsepõlvest.

Brorson leidis varba oma isa asjade hulgast ja andis selle üle Silkeborgi muuseumile, kus varba omanikku hoitakse.

Tollundi mees leiti Taanis 1950. aastal Jutlandi poolsaare soost. Soo happelisuse tõttu peeti hästi säilinud keha algselt mõne hiljutise mõrva ohvriks. Hiljem selgus, et ta oli elanud ja surnud 4. sajandil eKr.

On arvatud, et Tollundi mees võis olla kurjategija või rituaalne inimohver. Mehe maosisu analüüs näitas, et ta oli söönud mõned tunnid enne surma köögiviljast ning odra- ja linaseemnetest putru.