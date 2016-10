Taani parlamendiliige eemaldati Facebookist alastipiltide tõttu

Alternatiivipartei juht Uffe Elbæk sõnas eile, et ta eemaldati sotsiaalmeedia kasutajate hulgast, kuna postitas kaks pilti, mis näitasid alasti kehasid. Üks neist oli tehtud Kopenhaageni kultuuriõhtul, teine aga kujutas kuulsat 1969. aasta fotot Taani kunstnikust Lene Adler Petersenist, kes kõndis rist käes alasti läbi Kopenhaageni börsihoone.

Fotosid saab näha Elbæki Twitteri kontol.

«Ma arvan, et tegu on fantastiliste fotodega, kuna nad näitavad alastuse ja võimu suhteid,» sõnas Elbæk TV2-le. Kuigi parlamendiliikme sotsiaalmeedia keeld on lühiajaline, on see tema sõnul märk sellest, et Facebook dikteerib, kes mida näha võib.

«Nad võivad loomulikult öelda, et ma võiksin fotode postitamisest hoiduda, kuid Facebook on muutunud nii suureks, et on juba peaaegu monopol,» lisas Elbæk TV2-le.

Elbæki postituse keelustamine juhtus vaid nädal peale seda, kui Facebook leidis end rahvusvahelise vastuolu keskmes olles tsenseerinud ikoonilise Vietnami sõja ajal tehtud foto napalmirünnaku eest põgenevast alasti tüdrukust.

Facebook läks isegi nii kaugele, et kustutas ise Norra peaministri Erna Solbergi postituse, mis on esimene kord, kui sotsiaalmeediahiid on valitsusjuhti otseselt tsenseerinud.