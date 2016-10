Saksa kirik laguneb avaliku urineerimise tõttu

Baden-Württembergi liidumaal asuva Ulmi linna kiriku välisseinte kividele on tekkinud tõsised kahustused end vastu kiriku seina kergendavate inimeste uriinis sisalduvate hapete ja soolade tõttu.

Hoolimata trahvi suurendamisest 50 eurolt 100 eurole kuulsale maamärgile urineerimise eest ei ole intsidendid nähtavasti vähenenud.

Kiriku 161,53 meetri kõrgune torn on maailma kõrgeim ning see on kõrguselt neljas ehitis, mis ehitati enne 20. sajandit. Hoolimata sellest on kuulsusrikas ehitis tõsises ohus, kui selle kaitsmiseks midagi enamat ette ei võeta.

«Ma olen seda taaskord viimased pool aastat jälginud ja üha enam inimesi urineerib ja oksendab selle peale,» sõnas Ulmi peamüürsepp Michael Hilbert. «Asi on ka avaliku korra säilitamises.»

Baumeister Hilberti arvates on selliste intsidentide üheks põhjuseks ka erinevad linnas toimuvad sündmused nagu näiteks veinifestival või jõuluturg, mis tekitab vajaduse rohkemate avalike tualettide järgi.

Kiriku ehitus algas 1377. aastal, kuid see lõpetati alles pool aastatuhandet hiljem 1890. aastal. Selge ilmaga näeb 768 trepiastme läbimisel kiriku tipust ka Alpe.