Iraak alustas Mosuli ümbruse elanike evakueerimist

Mosuli ümbruse teed täitusid tsiviilisikute autodest, mis liikusid linnast eemale.

"Hakkasime liikuma kõikidest ohtudest hoolimata. Meil on vaid auto ja meie riided," ütles 22-aastane Essam Saadou, kes põgenes koos naise ja kahe lapsega.

"Nad kontrollisid kogu meie elu täielikult - me pidime kandma seda niqabi. Me ei saanud kodust lahkuda isegi selleks, et lähedastega kohtuda. Isegi katusele rõdule minek oli keelatud," kirjeldas 20-aastane kurdineiu Amal Mohammed elu islamistide terrori all. Oma näorätiku oli noor naine eemaldanud.

Iraagi valitsusväed asuvad praegu Mosulist umbes viie kilomeetri kaugusel ja valmistuvad pealetungiks linna idaosale, mis on äärmusrühmituse Islamiriik (IS) kontrolli all. Iraagi ja kurdide omakaitseüksused on omakorda avamas rinnet Mosulist läänes eesmärgiga vallutada Tal Afari linn ja lõigata ära IS-i võitlejate põgenemistee Mosulist Süüriasse.

Iraagi terroritõrjeteenistuse (CTS) eliitväed hõivasid teisipäeval piirkonna Mosuli idapoolsete eeslinnade vahetus läheduses.