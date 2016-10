Karikatuuril on näha lihaselist vene karu kitsas valges T-särgis, mille rinnal on Venemaa kaart ja sõna «Rossija» ning karu näitab, kui suured ta musklid on, edastab The Independent.

Karu juures on kollaste tähtedega tara, väraval viide eurotsoonile, tara sees kaks siga ja juures seksuaalvähemuste vikerkaarelipp.

Selle karikatuuri juures on inglisekeelne tekst: «If Russia is in decline, why worry? Maybe, real worry is West's decline and that we manage things better?» (Kui Venemaa on alla käimas, miks muretseda? Võimalik, et tegelik murekoht on lääne allakäik ja meie suudame asju paremini teha?).

Briti parlamendisaadik Gary Spedding leidis selle karikatuuri Venemaa saatkonna Twitteri leheküljelt ja jagas seda.

«Vene saatkonna tviidis on eurooplased vikerakaarelipuga lendavad sead. Teame, et Venemaal ei ole viimastel aastatel seksuaalvähemuste olukord just kiita, Vene saatkond kinnitas nüüd seda,» kommenteeris saadik.

Nii Speeding kui teised seda karikatuuri näinud Twitteri kasutajad kommenteerisid, et see on solvav, homofoobne ja isegi fašistlik.

Oli neid, kes nägid sigade ümer oleval aedikul viidet juutidele ja koonduslaagrile.

Samuti kommenteeriti, kuidas saab saatkond midagi sellist sotsiaalmeediasse riputada, sest see on puhtakujuline vaenu õhutamine.

Veel üks Twitteri kasutaja kommenteeris, et isik, kes selle üles riputas tuleks diplomaatilisest tööst eemaldada.

Oli ka neid, kes arvasid, et Venemaa saatkonna töötajad olid seda karikatuuri üles pannes kas joobes või narkouimas või saatkonna lehekülge rünnati.

Venelastest Twitteri kasutajad teatasid, et selline karikatuur rikub Venemaa mainet ja neil on selle tõttu häbi.

Lisaks on Venemaa saatkonna leheküljel teade, et kui teised riigid ei julge Süüria konflikti sekkuda ja terroristidega võidelda, siis Venemaa julgeb.

Lääs on Venemaad kritiseerinud Aleppo pommitamises, kuna rünnakutes on hukkunud sadu tsiviilelanikke, kaasa arvatud väikelapsi.

Venemaa Ühendkuningriigis Londonis asuv saatkond ei ole nimetatud karikatuuri meediale kommenteerinud.

Venemaa ja lääne suhted on juba mõnda aega olnud pingelised nii Ukrainas kui Süürias toimuva tõttu ning venelased on üha enam hakanud demonstratiivselt näitama oma sõjalist jõudu.

Venemaa president Vladimir Putin sõnas mõnda aega tagasi, et lääs süüdistab Venemaad seksuaalvähemuste õiguste rikkumises, kuid midagi sellist ei toimu. Tegemist olevat Venemaa vastu suunatud lääne propagandaga, mis aina hoogustub.

Karikatuuri vaata siit.