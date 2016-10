Rootsi meedia kajastas Venemaa sõjalaevade liikumist

Rootsi kaitsejõud kinnitasid, et on Venemaa laevade liikumisega kursis.

Eile õhtul läbisid laevad Suur-Belti väina. Ajaleht Dagens Nyheter oletas, et alused on teel Kaliningradi.

Euroopa internetiportaalid kirjutasid nädala alguses, et tiibrakettidega Kalibr-NK relvastatud Musta mere laevastiku väikesed raketilaevad Serpuhhov ja Zeljonõi Dol jõudsid kaugretke käigus Põhjamerele ja võivad edasi siirduda Läänemerele.

Venemaa võimud pole kahe Musta mere laevastiku raketilaeva retke eesmärki kommenteerinud.

Uudisteagentuur Interfax kirjutas, et Serpuhhov ja Zeljonõi Dol siirdusid Sevastopolist nende jaoks teisele kaugretkele oktoobri alguses. Vahemerel saatis neid puksiir SB-36. Nad külastasid Maltat ja Hispaania eksklaavi Ceutat.

Nende laevade esimesel kaugretkel 19. augustil andsid nad tiibrakettidega Kalibr kolm lööki islamistide äärmusrühmituse Al-Nusra Rinde pihta Süürias.

Serpuhhov ja Zeljonõi Dol on projekti 21631 neljas ja viies laev, mis anti Musta mere laevastikule üle 2015. aasta lõpus. Selle projekti järgi ehitatud kolm esimest laeva kuuluvad Kaspia flotilli. Kõik need on ehitatud Zeljonõi Doli laevatehases ja suudavad korraga kaasa võtta kaheksa raketti Kalibr-NK või Oniks.