WFP: nälg võib kahjustada Jeemenis tervet põlvkonda

WFP teatel on Jeemenis aina enam lapsi, kes ei saa piisavalt süüa, vajades alatoitumuse tõttu haiglaravi, edastab Yle.

Maailma toiduprogramm jagab alates veebruarist igal kuul Jeemenis toiduabi umbes kolmele miljonile inimesele, kuid üha rohkem on neid, kes sellest abist sõltuvad. Abiandjate teatel on nad pidanud toidukoguseid hakkama vähendama.

Ametlikel andmetel on Jeemenis toiduabi vajajaid kuus miljonit, kuid sõjaliste konfliktide tõttu on raske paljude abivajajateni jõuda.

«Kuna üha enam lapsi ei saa korralikult süüa ja on pidevalt alakaalulised, see võib tekitada vigase põlvkonna,» teatas WFP Jeemeni programmi juht Torben Due.

Jeemeni haiglad ja kliinikud on täis alakaalulisi väikelapsi, kes vajavad kiiresti organismi tööks vajalike toitainete manustamist, kuid osa neist on juba nii haiged, et ellujäämine ei ole tõenäoline.

Lisaks näljale on Jeemenis ka kooleraepideemia, mis omakorda olukorda raskendab.

Jeemenis on pikka aega kestnud konfliktid, mille tõttu on seal raske tegeleda põllumajanduse ja toiduainete tootmisega. ÜRO andmetel elab umbes 80 protsenti jeemenlastest sõjapiirkondades ning üle kolme miljoni inimese on põgenenud nii sõja kui nälja eest.