Trump: Clintoni Süüria-poliitika tooks Kolmanda maailmasõja

Suuresti välispoliitikale keskendunud intervjuus sõnas Trump, et Islamiriigi alistamine on olulisem kui president Bashar al-Assadi ametist tagandamine. See muudaks senist USA poliitikat.

Trump seadis kahtluse alla ka selle, kuidas Clinton Vene president Vladimir Putiniga peale tema demoniseerimist suhtleks ning süüdistas president Barack Obamat Ühendriikide suhete halvenemises Filipiinidega riigi uue presidendi Rodrigo Duterte valitsuse ajal.

Lisaks süüdistas Trump oma parteid, et toetus tema kandidatuuri taga ei ole ühtne. «Kui mul oleks partei toetus, ei saaks me neid valimisi Hillary Clintonile kaotada,» sõnas Trump.

Hinnates Süüria kodusõja võimalikke arenguid, arvas Trump, et Clinton viiks Ühendriigid oma agressiivse poliitikaga maailmasõja lävele. Clinton on nõudnud Süürias lennukeelutsoonide ja ohutusalade kehtestamist, et tsiviilisikuid kaitsta. Mõned analüütikud arvavad, et selliste tsoonide loomine viiks Ühendriigid otsesesse vastasseisu Vene hävituslennukitega.

«Me peaksime keskenduma ISIS-ele. Me ei peaks tegelema Süüriaga,» ütles Trump. «Clintonit kuulates lõpetame me Süürias Kolmanda maailmasõjaga.»

«Me ei võitle enam ainult Süüriaga, me võitleme Süüria, Venemaa ja Iraaniga. Venemaa on tuumariik, kuid nende tuumapommid, erinevalt nendest riikidest, kes ainult räägivad, töötavad ka päriselt,» lisas Trump.

Clintoni kampaaniameeskond on kriitika hukka mõistnud, sõnades, et nii vabariiklaste kui demokraatide rahvusliku julgeoleku eksperdid on tunnistanud Trumpi vägede ülemjuhatajaks kõlbmatuks.