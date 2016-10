USA luureülem: Põhja-Korea tuumavabaks muutmine on ebarealistlik

Ühendriigid valmistuvad Põhja-Koreast lähtuva tuuma- ja raketiohu tõttu paigutama Lõuna-Koreasse raketitõrjesüsteemi THAAD.

«Põhja-Korea tuumavabaks muutmine on ilmselt kaotatud üritus. Nad ei kavatse seda teha. See on nende ellujäämispilet,» ütles James Clapper mõttekoja Välissuhete Nõukogu (Council on Foreign Relations) üritusel.

«Sain seal viibides maitse suhu sellest, kuidas maailm nende vaatepunktist paistab. Nad on piiramisrõngas ja äärmiselt paranoilised. Mõte, et nad võiksid loobuda tuumavõimekusest, olgu see missugune tahes, on nende jaoks algusest peale mõeldamatu,» ütles Ühendriikide luurekoordinaator.

Clapper käis 2014. aasta novembris Põhja-Koreas salamissioonil eesmärgiga vabastada kaks ameeriklasest vangi. Ta koordineerib 17 USA luureagentuuri, teiste seas Luure Keskagentuuri (CIA) ja riikliku julgeolekuagentuuri (NSA) tööd.

Ühendriikide välisministeeriumi pressiesindaja John Kirby lükkas Clapperi seisukoha tagasi, rõhutades, et Washingtoni poliitikas Põhja-Korea suunal ei ole midagi muutunud.

«Me tahame jätkata liikumist kontrollitava tuumavõimekuse kahandamise suunas Korea poolsaarel,» sõnas Kirby. «Tahame näha tagasipöördumist kuuepoolsete kõneluste juurde. See tähendab, et Põhja-Korea peab näitama tahet ja võimet naasta protsessi juurde. Seni nad seda näidanud ei ole.»

Põhja-Korea, Lõuna-Korea, Hiina, Jaapani, Venemaa ja USA kõneluste formaat on olnud aastaid külmutatud.

USA erudiplomaadid kohtusid nädalavahetusel Malaisias Pyongyangi ametnikega. Seda läbirääkimisprotsessi nimetatakse teiseks diplomaatiliseks teeks.

Põhja-Korea on korraldanud alates 2006. aastast viis tuumakatsetust ning ÜRO on kehtestanud vastuseks Pyongyangi tuuma- ja raketikatsetustele riigile mitu sanktsioonide paketti.