Rootsi prognoosi kohaselt saabub sel aastal vähem põgenikke

Juulis arvati, et sel aastal saabub Rootsi ja palub asüüli 34 500 inimest, kuid nüüd on seda arvu kahandatud 29 000 inimeseni, edastab The Local.

Migratsioonivõimude esmane prognoos 2017. aasta sisserändajate kohta oli 51 200, kuid nüüd arvatakse, et neid võib olla 36 700. Suur osa neist on ELi lepingu alusel Kreekast teistesse riikidesse ümberpaigutatavad põgenikud.

Prognoos põhineb 2015. -2016. aasta asüülitaotlejate arvudel, samas on sel aastal kuu kuult Rootsi saabuvate migrantide arv vähenenud.

Rootsi võimud on saanud 163 000 asüülitaotlust, umbes 500 taotlust nädalas, kuid on mitmeid faktoreid, mis mõjutavad seda, et asüülitaotlejate arv kahaneb.

Esmalt Euroopa Liidu ja Türgi vahel sõlmitud leping, mille kohaselt saadetakse Kreekast Türki tagasi need põgenikud, kes ei soovi esitada asüülitaotlust kohe pärast ELi sisenemist.

Oma rolli sisserännu vähenemisel mängivad ka karmistunud piiriületuse reeglid ja kontroll ELi riikide piiridel.

«Kõik need faktorid kokku on aidanud vähendada sisserändajate arvu,» teatas Migrationsverketi asejuht Mikael Ribbenvik.

Rootsi kehtestas Örseundi sillal, mis ühendab Rootsist ja Taanit, piirikontrolli 2015. aasta novembris, selle aasta jaanuaris lisandus isikut tõendavate dokumentide kontroll kahe riigi vahel sõitvates rongides ja laevades. Malmö ja Kopenhaageni vahel sageli sõitvate rootslaste ja taanlaste arvates on see igapäevaelu takistav.

Euroopa Liidu seaduse kohaselt saavad Schengeni tsooni riigid teatud olukordades taastada kontrolli riigipiiril kuni kuueks kuuks. Seega peaks Rootsi ja Taani vaheline piirikontroll kehtima kuni 11. novembrini. Rootsi võimud ei ole veel teatanud, kas nad pikendavad piirikontrolli veel kuue kuu võrra, kuid nad peaks sellest teavitama lähiajal.

Migrationsverket loodab, et piiri ja dokumentide kontroll säilib, kuna see hõlbustab nende tööd.