USA luureülem: küberrünnaku taga oli ilmselt mitteriiklik toimija

Clapper teatas mõttekojas Välissuhete Nõukogu (Council on Foreign Relations) korraldatud ürituse kõrvalt antud usutluses telekanalile CBS, et uurimine internetikeskkonda raputanud rünnaku suhtes on pooleli.

«Endiselt on vaja koguda suur hulk andmeid,» ütles 17 USA luureagentuuri tööd koordineeriv Clapper.

Vastates küsimusele, kas rünnaku pani toime mitteriiklik toimija, ütles ta, et esialgu tundub nii.

«Ma ei taha seda veel lõplikult öelda. See on esialgne hinnang,» sõnas ta.

Clapper juhtis tähelepanu küberohtude erinevatele tõsidusastmetele. «Me oleme seisnud silmitsi kõige keerukamate kübertoimijate võimekustega ehk Venemaa ja Hiina suguste riiklike tegevusega. Lisaks on teised õelate eesmärkidega riigid, kellest tihtipeale veel pahatahtlikumad on mitteriiklikud toimijad,» lausus ta.

Mitme lainena korraldatud küberrünnak jättis reedel Ühendriikides ja mujal miljoneid inimesi ligipääsuta Amazoni, eBay, Twitteri, Spotify ja paljude teiste firmade veebilehtedele.

Rünnak korraldati domeeninimeteenuste firma Dynamic Network Services Inc ehk Dyni vastu.

Sisejulgeolekuminister Jeh Johnson ütles üleeile, et rünnaku tagajärjed on nüüdseks pehmendatud.