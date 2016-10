Duterte ajab välisriikide sõdurid Filipiinidelt minema

«Ma tahan olla Hiinaga sõber,» ütles Duterte visiidil Jaapanis, kus ta kohtus kohalike äritegelastega. «Ma ei vaja relvi, ma ei taha oma riiki rakette, mul pole vaja lennujaamu pommitajate võõrustamiseks,» lisas ta.

Filipiinidel viibib Duterte eelkäija Benigno Aquino sõlmitud julgeolekuleppe alusel viies sõjaväebaasis umbes 50 000 USA sõdurit.

Duterte jätkas Jaapanisse saabudes kohe tiraadi pikaajalise liitlase USA aadressil. Jaapan ja Filipiinid on kaks Ühendriikide traditsioonilist liitlast Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas, ent uue Filipiini presidendi lähenemine Hiinale on tekitanud Washingtonis ja Tokyos ilmselt hulga küsimusi.

30. juunil ametisse astunud Duterte on Washingtoni teravalt kritiseerinud kriitika eest oma kuritegevusevastase kampaania aadressil, milles on hukkunud umbes 3700 inimest. Duterte on teatanud ka ühiste sõjaväeõppuste peatamisest USA-ga ning plaani tühistamisest korraldada Lõuna-Hiina merel kahe riigi ühiseid mereväepatrulle.

«Ma olen mõningate inimeste tundeid riivanud, kuid on nagu on,» ütles president ja teatas, et viib ellu iseseisvat välispoliitikat. «Me jääme ellu ka ilma USA abita. Võib-olla tähendab see madalamat elukvaliteeti, aga nagu ma ütlesin – me jääme ellu.»