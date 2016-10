Admiral Kuznetsovi lahingugrupi laevad loobuvad peatusest Ceutas

Selline info jõudis täna Hispaania meediasse Hispaania välisministeeriumilt.

Vahemerele suunduva Admiral Kuznetsovi lahingugrupi teekond tõusis ootamatult teravalt jutuks täna Brüsselis algava NATO kaitseministrite kohtumise eel. Nimelt tekkis kahtlus, et varemgi oma Põhja-Aafrikas asuvas Ceuta enklaavis Vene sõjalaevu võõrustanud Hispaania pakub sadamateenust ka Kuznetsovi saatvatele laevadele.

Venemaad on viimasel ajal süüdistatud Aleppo linnas sõjakuritegude sooritamises ning Admiral Kuznetsovi lahingugrupp on teel Süüria poole. Eriti just Briti meedias leidus täna mitu artiklit, mis seadis kahtluse alla selle sobivuse, et NATO liikmesmaa praegu Vene laevastikule tugiteenuseid pakub.

Hispaania ajakirjandus omakorda meenutas, et Vene sõjalaevad on Ceutas käinud juba aastaid ja ei see enklaav kui samuti Põhja-Aafrikas paiknev Melilla ei ole vastavalt nende 1982. aasta liitumislepingule arvatud NATO territooriumi hulka.

Londoni ja Madridi vahel hoiab pingeid üleval Ceutast mitte just kaugele jääva Gibraltari saatus.