Hanna-Kaisa Lepik: kas Calais' «džungli» lammutamine on õige otsus?

Calais Prantsusmaa põhjakaldal on kõige lähemal asuv linn Inglismaale, mille kallas on vaid 34 kilomeetri kaugusel üle La Manche'i väina. Sellest väikesest linnast on saanud 2015. aastal alanud Euroopa pagulaskriisi tulipunkt, kirjutab rahvusvaheliste suhete magistrant Hanna-Kaisa Lepik.