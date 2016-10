Leke: mida Briti peaminister tegelikult Brexitist arvab?

Guardiani teatel pärineb helisalvestus 26. mail Londonis toimunud kohtumiselt investeerimispanga Goldman Sachs esindajatega. Selles avaldab toonane siseminister May kuu enne referendumit muret, mis saab Ühendkuningriigist EList lahkumise korral, pidades ühendusse jäämist riigile majanduslikult kasulikumaks.

«Arvan, et majanduslikud argumendid on selged,» ütleb May, kes oli kohtumisel külalisesinejaks. «Arvan, et meie jaoks on tähtis olla osa 500-miljonilisest kaubandusblokist. Arvan – nagu ma teile veidi varem ütlesin –, et üks põhjus, miks paljud inimesed siin Ühendkuningriigis investeerivad, on asjaolu, et Ühendkuningriik on Euroopas,» lisas May, kes hoiatas ettevõtete lahkumise eest, kui riik peaks EList lahkuma.

Ka ütleb ta, et seni tagaistmel istunud Ühendkuningriigil on aeg haarata Euroopas juhtohjad. «Kui saavutame initsiatiivi ja juhime, saame saavutada paljugi. Seega arvan, et peame kindlustama, et haaraksime juhtimise,» ütleb May.

Samuti avaldab ta lootust, et valijad vaatavad mineviku asemel tulevikku. «Me ei tohiks hääletada, et püüda taastada minevikku, vaid me peaksime hääletama moel, mis on õige meie tuleviku jaoks,» ütleb May.

Ka lausub ta, et ELi jäädes on kõige paremini kaitstud Ühendkuningriigi julgeolekuhuvid, seejuures viitas ta Euroopa vahistamismäärusele ning politsei- ja luureinfo jagamisele liikmesriikide vahel, mis on Ühendkuningriigi euroskeptikutelt palju kriitikat pälvinud.

Mayd on varem süüdistatud selles, et ta toetas ELi jäämise kampaaniat väga leigelt. Näiteks liberaalide liider Tim Farron avaldas salvestuse avalikustamise järel pettumust, et May ei julgustanud samal moel avalikkust ELi jääma. Veelgi suuremaks pettumuseks nimetas Farron seda, et May on peaministrina oma enda hoiatusi eiranud.

Peaministrina on May andnud mõista, et oodata on nn karmi, mitte pehmet Brexitit. Sellele viitas tema lubadus konservatiivide parteikongressil, et Ühendkuningriik ei lahku EList selleks, et hiljem jälle loobuda siserännet kontrollimast ja naasta Euroopa Kohtu juristiktsiooni alla.

EList on korduvalt saadetud sõnum, et britid ei saa valida tööjõu, kapitali, kaupade ja teenuste vaba liikumise kokkuleppest osi, mis neile meeldivad ja mis mitte.