Venemaalt põgenenud Kasparov: läänevastasus on Putini diktatuurile olulisim

Kasparovi sõnul on Putinil õnnestunud Venemaal kehtestada diktatuur, mida toetab fašistlik ideoloogia ja mille abil oli lihtne kõrvaldada «riigivaenlased». Kuid riigi üha halveneva majandusliku olukorra tõttu oldi sunnitud «vaenlast» otsima Venemaalt väljastpoolt.

Vene ametivõimud on 2012. aastast alates- ajast, mil Putin kolmandat ametisolekuaega alustas- aina enam survestanud vaba meediat, kodanikuühiskonda ja poliitilist opositsiooni. Kasparov põgenes USAsse 2012. aastal, peale seda, kui ta arreteeriti meeleavaldusel, mis korraldati Vene pungibändi Pussy Riot toetuseks. Pussy Rioti kolm naisliiget olid tol hetkel kohtu all Kremlini-vastaste ürituste korraldamise tõttu.

«Enda vastandamine läänele on Putini olulisim eesmärk,» sõnas Kasparov, lisades, et Putinile on oluline säilitada tugeva liidri imidž, kes on ainsana võimeline Venemaad välisohu eest kaitsma. «Ta ei vaja ainult püsivat konflikti Euroopa ja Ameerikaga, samas peab ta ka jätkuvalt demonstreerima oma üleolekut neist,» sõnas Kasparov.

Kasparov hoiatas, et Putinit ei hoia miski tagasi enda võimu laiendamist Venemaalt väljapoole, sest lääs on alati suurema sõja kartuses tagasi tõmbunud.