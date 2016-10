Kreml Putini abi e-kirjade lekkest: Surkov ei kasuta veebiposti

Presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et häkkerite avaldatud dokument on huvitav ja Kreml on seda uurinud.

«Me uurisime seda. Huvitav dokument. Võin teile öelda, et see ei ole tema (Surkovi - toin) oma. Peale selle lisaksin, et ta ei kasuta elektroonilist kirjavahetust. Üldse mitte,» ütles Peskov täna ajakirjanikele.

«Seega on keegi pidanud päris kõvasti higistama, et selline dokument koostada,» lisas Peskov, kes kinnitas, et Surkov ei kasuta e-posti ka erakirjavahetuseks.

Ukraina rühmituse Cyber Hunta häkkerite teatel tungisid nad Surkovile kuuluvale kahele e-posti kontole ning lekitasid seal olnud e-kirju, mis väidetavalt tõestasid, et Kreml oli pidevas kontaktis Donbassi separatistidega kogu 2014. aasta.

Häkkerite teatel tungisid nad Surkovi e-postkasti Venemaa suurima otsingumootori Yandex kaudu.

Ukraina siseministeeriumi nõuniku Anton Geraštšenko sõnul on lekitatud e-kirjad ehtsad.

Surkov ei ole e-kirjade lekkimist kommenteerinud.