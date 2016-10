76-aastane Ungari neonats lasi maha tema maja läbi otsima tulnud politseiniku

Juhtum leidis aset Budapestist 110 kilomeetrit loodes asuvas Bony väikelinnas. Politsenik sai enne majja sisenemist kuuli pähe ja suri sündmuspaigal. «Vanem mees tegi Bonys viis või kuus lasku ja tappis politseiniku,» teatas prokurör Imre Keresztes ajakirjanikele.

Politsei oli saadetud maja läbi otsima, sest väidetavalt hoiti seal ebaseaduslikke relvi. Kohaliku ajakirjanduse andmetel oli maja poolsõjaväelise neonatsiorganisatsiooni Ungari Rahvusrinne (MNA) staap.

1989. aastal moodustatud MNA on paremäärmuslasi jälgiva Ateena Instituudi andmetel üks suuremaid ja organiseeritumaid paramilitaarseid neonatsirühmitusi Ungaris. See korraldab regulaarseid sõjalisi õppusi, kuid on pannud toime ka vaenulikke akte juutide ja geikogukondade vastu.

Kahtlusalune sai tulevahetuses haavata ja viidi haiglasse.

Kohaliku meedia andmetel on kahtlusalune MNA juht Istvan Gy, keda süüdistatakse tapmises ja ebaseaduslikus tulirelvade omamises.