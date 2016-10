Island kardab Piraadipartei võimuletulekut

Radikaalse erakonna lõid aktivistid ja häkkerid neli aastat tagasi. 2013. aasta valimistel said nad endale kolm kohta riigi 63-liikmelises parlamendis.

Partei juhtfiguur- parlamendiliige, poetess, kunstnik ja endine WikiLeaksi panustaja- 49-aastane Birgitta Jónsdóttir sõnas aga, et tal ei ole mingit ambitsiooni edu korral peaministriks saada. Eesmärk olevat vaid mittetöötav riigikorraldus likvideerida. «Islandi elanikud on väsinud korruptsioonist ja onupojapoliitikast,» on ta öelnud. Ta on Islandit samastanud ka Sitsiiliaga, öeldes, et seda saart juhib paar maffialikku perekonda.

Island asub hääletama ülehomme.