Uudisteagentuuri AP teatel on Visso ja Ussita väikelinnades paljud majad ja muud ehitised kokku kukkunud, elekter kadunud ja paanikas inimesed tormavad tänavatel.

Esimene maavärin raputas Marche ja Umbria piirkonda kella seitsme ajal õhtul ning selle tugevuseks mõõdeti 5,4 magnituudi, kirjutas Reuters. Maavärina epitsenter asus Perugia linna lähedal, selle tõukeid oli tunda ka Itaalia pealinnas Roomas. Teise maavärina tugevuseks mõõdeti 6,1 magnituudi, andis teada Reuters. Selle maavärina epitsenter oli Visso linna lähedal.

On tulnud esimesed teated kannatanutest. Itaalia meedia teatel on Visso linnas jäänud mitu inimest kokku kukkunud maja rusude alla.

Mitmed vanad maakirikud on kokku varisenud või kahjustatud. Visso linn on mattunud pimedusse, sest maavärina tõttu kadus kogu piirkonnast elekter.

Itaalia televisioon näitas kaadreid Vissost, kus on laialdased purustused.

Õhtul järgnesid maavärinale tugevad järeltõuked, mida oli tunda ka Roomas.

Prelim M6.0 EQ central Italy Oct-26 19:18 UTC, updates at https://t.co/vMTS7f72Wv , a little over 2 hours after prelim M5.5 EQ in same area pic.twitter.com/IQtdcAqwHV — USGS (@USGS) October 26, 2016

Itaalia väljaanne Reppublica kirjutab, et pärast teist, eelmisest tugevamat maavärinat on mitmel pool hooned kokku kukkunud. Ussita linna meeri Marco Rinaldi sõnul on linnas apokalüptiline olukord ja paljud majad on rusudes. Linnapea märkis, et ta on elu jooksul kogenud palju maavärinaid, kuid seekordne oli kõige tugevam, vahendas AP. "Inimesed karjuvad tänavail, pimeduses," rääkis Rinaldi.

Sellel videol on näha, kuidas pärast teist maavärinat hooned rusudeks varisevad:

Reutersi video Vissost:

Strong earthquakes strike central Italy - see mobile phone footage of quake-hit Visso: https://t.co/5iJCltlTtc pic.twitter.com/pSGHBPzLqE — Reuters Top News (@Reuters) October 26, 2016

Linnakese nimega Castelsantangelo sul Nera meer Mauro Falcucci märkis, et ka nende linn on pimeduses ja linnaelanikud ootavad päästetöötajate saabumist. Linnapea sõnul on osa hooneid kokku kukkunud, kuid esialgu pole teateid hukkunutest.

Reutersi teatel kästi koolid neljapäeval suletuks jätta. Itaalia peaminister Matteo Renzi tühistas oma kohustused, et jälgida sündmuste arengut.

A more powerful earthquake strikes central Italy just a few hours after 5.5 magnitude quake struck same region. https://t.co/JHT9XNP1Wu pic.twitter.com/giGVkovEAH — CNN Breaking News (@cnnbrk) October 26, 2016

Augustis raputas Kesk-Itaaliat ja Roomat maavärin magnituudiga 6,2. Maavärinapiirkonnas hukkus 278 inimest ja hävines sadu hooneid. Kõige enam kaotas inimesi Amatrice linn, mille 2500 elanikust vähemalt 193 sai surma. Itaalia võimud kuulutasid kannatada saanud alal välja eriolukorra.