Venezuela meeleavaldustel sai viga paarkümmend inimest

Kohaliku inimõigusühenduse andmetel tulistati riigi loodeosas asuvas Maracaibo linnas korraldatud protestimarsil vähemalt kolme inimest, kelle vigastused on rasked.

Venezuela opositsioon teatas kolmapäeval, et kuulutas reedeks välja üldstreigi eesmärgiga lisada poliitilist survet president Nicolás Madurole. Opositsiooniliider Jesus Torrealba kuulutas tööseisaku välja tuhandete meeleavaldajate ees pealinnas Caracases.

Opositsiooni enamusega parlament on ühtlasi lubanud vastu võtta otsuse, mille kohaselt "riigipea on oma ametikohustused hüljanud" ja viia see massimeeleavalduse käigus 3. novembril presidendipaleesse.

Tuhanded opositsiooni poolehoidjad kogunesid kolmapäeval Venezuela pealinnas Caracases, et nõuda sotsialistide valitsuse tagasiastumist. Opositsioon süüdistab valitsust diktatuuris.

Teisipäeval algatas opositsiooni kontrolli all olev kongress poliitilise õigusemõistmise Maduro üle, süüdistades teda põhiseadusliku korra rikkumises. Maduro omakorda süüdistab parlamenti riigipöördekatses.

Alates jaanuarist parlamenti kontrolliv opositsioon seisab silmitsi kindlameelse valitsusega, kes on vastasleeri väitel mehitanud kohtud ja valimisinstitutsioonid enda toetajatega.

Naftariik Venezuela on langenud maailmaturu naftahinna languse tõttu sügavasse majanduskriisi.