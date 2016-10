Jeemenis sai USA õhulöögis surma viis terroristi

USA ülemjuhatuse eestkõneleja major Josh Jacquesi täpsustuse kohaselt sooritati õhurünnak 21. oktoobril Maribi kõrvalises piirkonnas.

"AQAP on jätkuvalt märkimisväärseks ohuks kogu regioonile ja Ühendriikidele ning nende kohalolul on Jeemenile destabiliseeriv mõju. Me teeme jätkuvalt tööd selleks, et Jeemen poleks neile turvapaigaks, kus rahulikult tulevasi terrorirünnakuid kavandada," lisas Jacques.

Ühendriigid on korraldanud Jeemenis AQAP-i võitlejate vastu kümneid droonilööke ja on lubanud kampaaniat terrorivõrgustiku kõige ohtlikumaks peetava haru vastu jätkata.