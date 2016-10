Pildid ja video: Donald Trumpi kuulsuste allee täht hävitati kirkaga

Teo võttis omaks end sotsiaalmeedias Jamie Otiseks nimetanud mees, kelle sõnul tahtis ta tähe eemaldada, et see müüa ja saadud raha anda naistele, keda Trump väidetavalt kunagi ahistas, edastab The Independent.

Trumpi tähte lõhkunud mees lasi oma teo jäädvustada ja teatas, et tema pereliikmeid on seksuaalselt rünnatud ning tal on häbi, et USAl on presidendikandidaat, kes on seksuaalahistaja.

Los Angelese politsei andmetel leidis Trumpi tähe hävitamine aset eile varahommikul kella 5.45 ajal (kohaliku aja järgi), seda märganud varaste tööleruttajate seas olid neid, kes politseisse helistasid. Politseinikud jõudsid sündmuspaika kell 6.15, kuid end Otiseks nimetanud vandaalitseja oli juba lahkunud.

Los Angelese linnavalitsus saatis töölised, kes tähe taastasid.

Trumpi täht, mis sinna 2007. aastal pandi, asub aadressil 6801 Hollywood Bulevard, seal on ka kuulus Dolby teater, kus toimub filmiauhindade Oscarite jagamise gala.

Trump sai selle tähe tõsielusaate «The Apprentice» pikaajaliseks juhiks olemise eest.

Trumpi tähte on ka varem vandaliseeritud, juulis ehitas kunstnike grupp ümber tähe aediku, viitamaks sellega Trumpi plaanile rajada USA-Mehhiko piirile turvatara, et takistada Mehhiko kaudu saabuvaid illegaale. Aedikul oli ka tagurpidi haakrist.

Hollywoodi kaubanduskoda valib välja, kes saavad tähe kuulsuste alleele ja tähtede eest kannab hoolt Hollywoodi ajalooühing. Politsei teatel esitati juba varem nõudmine Trumpi täht alleelt eemaldada.

Trumpi kampaania sai tagasilöögi, kui ilmus välja 2005. aastast pärit video, millel kandidaati on kuulda kasutamas naistele suunatud solvanguid. Hiljem on vähemalt kümme naist teatanud, et Trump ahistas neid seksuaalselt, osa naisi plaanib Trumpi vastu kohtusse minna.

Trump teatas, et ka tema kaebab need naised maine kahjustamise eest kohtusse.

Näitleja Matthew Modine teatas USA meediale, et kui ta töötas 15-aastase poisina Trumpi firmas käskjalana, siis ta märkas, et sealsed sekretärid ei rääkinud korralikku inglise keelt ega osanud sekretäritööd ning ta imestas, miks Trump neid ei vallanda.

Trump oli poisile vastanud, et neil naistel on teised ülesanded, nad on vaid ametinimetuse poolest sekretärid.