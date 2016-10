National Geographic’u esiküljel kuulsaks saanud afgaanlanna arreteeriti

Foto, millelt vaatab vastu ehmunud näo, kuid säravate roheliste silmadega tüdruk, tegi 1984. aastal USA fotograaf Steve McCurry, kes pealkirjastas pildi «Afghan Girl» ning seda näeb fotograafi teoste näituse «Overhelmed by Life» näitusel, mis on üleval olnud mites paigas, edastab The Independent.

Nüüd süüdistatakse Gulat korruptsioonis ning süüdimõistmisel võib teda oodata ees kuni 14 aasta pikkune vangistus ja 3000 – 5000 dollarit trahvi.

Pakistani võimude teatel pidas föderaalne uurimisbüroo Gula eile kinni ta kodus Peshawaris.

Pakistani meedia viitas föderaalsele uurimisbüroole teatades, et Gula tegeles ID-kaartide võltsimisega ning nii temal kui ta pereliikmetel olid võlts ID-kaardid.

Sotsiaalmeedias asuti Gulat kaistma, sest paljud kodumaalt põgenenud afgaanid elatavad end illegaalsete vahendite abil. Teada on, et Pakistanis on palju Afganistanist sõja eest põgenenuid ja et vältida kodumaale tagasi saatmist hangivad nad endale võltsdokumendid.

Gula fotot peab National Geographic oma kõige kuulsamaks esikaanefotoks läbi ajakirja ajaloo. Teda on oma ebatavalise näo tõttu nimetatud ka «Afganistani Mona Lisaks».

Teada on, et Gula vanemad hukkusid Afganistani sõja ajal Nõukogude Liidu pommitamises, kui ta oli vaid kuueaastane.

1992. aastal, kaheksa aastat pärast foto tegemist, läks Gula Pakistanist tagasi kodumaale ja üritas end seal sisse seada. McCurry otsis teda kaua aega, et temast veel fotosid teha.

Lõpuks 2002. aastal, 18 aastat pärast esmase foto tegemist, see tal õnnestus. Ilmnes, et Gula elas Ida-Afganistanis, ta oli abielus pagariga ja tal oli kolm last, veel üks laps suri väga väikesena. Naise silmad särasid, kuid näos oli näha raske elu ja väsimuse märke.

Naine avaldas lootust, et ta lapsed võivad saada hea hariduse. Kui fotograaf temalt tõlgi vahendusel küsis, et kas ta on oma eluga rahul, vastas Gula, et Talibani võimu all oli parem elada, sest siis oli rahu ja kord.

Afgaanlanna teatel aitas tal rasketes katsumustes põgenikuna jääda ellu uskumine Allahi heldusse.

Gula ei olnud temast tehtud kuulsat fotot näinud enne, kui McCurry talle seda näitas.

Juba möödunud aastal kirjutasid Pakistani väljaanded, et pakistani rahvastikuregister on tühistanud sadu ID-kaarte, kuna need on võltsingud.

Paljud afgaanid põgenesid pärast 1979. aasta nõukogude vägede invasiooni Pakistani. Praegustel andmetel elab Pakistanis umbes 1,4 miljonit Afganistanist põgenenut.