Ameerika valmistub ründama ISISe pealinna

Ettevalmistusi varjutab kartus, et linna üle kontrolli hoidev rühmitis plaanib parasjagu kusagil maailmas terrorirünnakut. Carter lausus ajakirjanikele, et Raqqa saaks võtta piiramisrõngasse mõne nädala jooksul, kuid keeldus jagamast detaile.

«Selleks ei kulu palju nädalaid,» lisas ta. Carter ütles, et juba ammu tehti plaanid: rünnak Raqqale ja Mosuli linnale Iraagis toimuksid üheaegselt. Ameerika kindrali Stephen Townsendi sõnul on esmatähtis Raqqa välismaailmast isoleerida. Luureandmed näitavat nimelt, et linnas käib elav planeerimine millekski, mis võib osutuda terrorirünnakuks. «Me ei ole tegelikult kindel, kui kiire sellega on, ja see teeb muret,» lausus Townsend. «Teame, et nad plaanivad midagi väljaspool linna. Aga me ei tea kus ega millal,» rääkis kindral.

Carter ütles, et väed on operatsiooni tarbeks hästi varustatud. «Me võidame, ning kui vajame midagi selle kiirendamiseks, siis olen valmis seda küsima,» lubas kaitseminister.