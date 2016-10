Iraani välisminister läheb Moskvasse nõu pidama

Zarifil on kavas ka kahepoolne kohtumine Vene välisministri Sergei Lavroviga, ütles Iraani välisministeeriumi kõneisik Bahram Ghasemi kolmapäeva õhtul.

Iraan ja Venemaa on Süüria presidendi Bashar al-Assadi režiimi peamised rahalised ja sõjalised toetajad.

Alates Süüria konflikti puhkemisest 2011. aasta märtsis on saanud surma üle 300 000 inimese ja miljonid on olnud sunnitud kodudest põgenema.

Moskva on üha suureneva diplomaatilise surve all seoses Venemaa toetatud Süüria valitsusvägede pealetungiga Aleppo linna idaosale, mis on mässuliste kontrolli all ja kus on alates 22. septembrist surma saanud sadu inimesi.