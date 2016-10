Iraagi president nõuab alkoholikeelu ülevaatamist

Parlamendi ootamatu otsus keelata ära alkoholi müük, sissevedu ja tootmine on põhjustanud pahameelt kui vähemuste õiguste piiramine. President ei osutanud kolmapäeval tehtud avalduses otseselt alkoholikeelule, kuid ütles, et seadust tuleks muuta, sest see on vastuolus demokraatlike õiguspõhimõtetega.

Seadus ei austa erinevat usku ja eri tõekspidamistega kodanike õigusi ja vabadusi, ütles Masum. Iraagi põhiseaduse järgi on presidendil voli esindajatekojas jõustatud seadused heaks kiita, kuid seadus ei ütle, kas ta võib need ka tagasi lükata.

Islamiseadused keelavad alkoholi tarvitamise, aga Iraagis – eriti pealinnas Bagdadis – on alkohol üsna laialt levinud ning keelu vastaste väitel rikub see põhiseadust, mis tagab usuvähemuste tavade austamise.