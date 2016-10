Soomes läheb kohtu alla aastaid oma tütart vägistanud isa

Oma teod ülestunnistanud meest võib oodata kuni kaheksa aastat vangistust – lisaks nõuab prokurör talt välja veel 45 000 eurot valuraha. Kaitsjate sõnul tunnistab mees süüd ning soovib minna psühhiaatrilisele läbivaatusele.

Nüüdseks 26-aastane tütar tahtis, et protsess oleks avalik – lootuses, et see julgustab teisi ahistamisohvreid abi otsima. Juhtumi osas on langenud kriitika alla Soome sotsiaaltöötajad – näiteks tegi tütar 11-aasta vanuselt aborti, kuid midagi ei osatud kahtlustada.

Lapimaa Ülikooli kriminaalõiguse professori Terttu Utriaineni sõnul oli probleem ilmselt selles, et asjakohased uurimisorganid ei teinud piisavalt koostööd. «Iga sektor töötas salajaselt omaenda valdkonnas ning info ahistamise kohta ei jõudnud nõnda edasi,» lausus Utriainen. Lisaks raskendab tema sõnul intsestijuhtumite uurimist see, et perekonnad soovivad toimunud tavaliselt varjata