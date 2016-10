Galerii: viis Nõukogude Liidu salaobjekti

Prootonikiirendi

Rajatis asub Moskva oblastis Protvino linnas, kus tegutseb tuumafüüsika uurimiskeskus. Ehitustöödega alustati juba 1983. aastal. Kiirenditoru on 21 kilomeetrit pikk ja see asub 20-60 meetri sügavusel allpool maapinda. Tunneli diameeter on aukartust äratavalt viis meetrit.

Prootonikiirendi ehitustööd külmutati 1994. aastal rahaliste vahendite puudumise tõttu. Täna on see konserveeritud seisus: tagatakse vajalik sisetemperatuur, ventilatsioon ja valgustus.