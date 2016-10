Ukraina uskumatud idioodid ja inimsusevastased kuriteod

Viimase aasta jooksul on ukrainlastest aktivistid korduvalt rünnanud Krimmi viivaid elektriliine ning 2,6 miljonit poolsaare elanikku on jäänud seetõttu vooluta. Putin ütles eilses sõnavõtus, et Ukraina tegevus piiril on kuulub inimsusevastaste kuritegude hulka. «Ja kõik need inimõigusühendused ei piiksatagi,» lisas ta.

«Võin öelda, mida mina asjast arvan. Tunnen lihtsalt Krimmi ja Sevastopoli inimeste ees aukartust. Ma imetlen nende reaktsioone - nad on välja näidanud tõelist meelerahu, julgust ja võimet enda huvide eest võidelda. Inimesed Ukrainas, kes seda tegid - see on nii rumal. mida nad loodavad saavutad? See on lihtsalt hämmastav. Nad on uskumatud idioodid.»

Kertši väina sild tuleb

Möödunud kuul lisas USA mitmed Kertši väina silla ehitusega seotud ettevõtted ja isikud musta nimekirja. Üle-järgmise aasta detsembris peaks projekt valmis saama.

Putini sõnul hakkavad prognooside kohaselt silda igal aastal kasutama 14 miljonit turisti ja 13 miljonit transpordivahendit. «On täiesti võimalik, et Kertši silla infrastruktuurile ereldadakse veel arendamistoetusi. Kuid kui see nii läheb, siis pälvivad toetust konkreetsed projektid, et raha kuskile õhku ei kaoks.»

Krimm on Venemaa juveel

Putin kiitis sõnavõtus suuremahulist tööd, mis on ette võetud selleks, et Krimm Venemaa õigus-, majandus- ja ühiskondlikku ruumi lõimida. «Kultuurilise pärandi mõttes on Krimm Venemaa juveel,» rõhutas Putin poolsaare tähtsust.

Represseeritud rahvaste toetus

Putini teatel kulutab Venemaa 10 miljardit rubla (146 miljonit eurot) selleks, et toetada etnilisi rühmasid, kes nõukogude perioodil kannatasid repressioonide all. «Kõne all on eeskätt sotsiaalne ja majanduslik toetus, sest kõik poliitilised küsimused on lahendatud,» teatas Putin.

Turismi päästmisest

Selleks, et kruiisilaevad hakkaks jälle Krimmi sõitma, oleks vaja eraalgatust. Kruiisilaevad on Venemaa Musta mere piirkonna elu lahutamatud osad. «Nõukogude ajal kasutasin ka mina sellist sõiduviisi. Ükskord sõitsin Abhaasiast mujale, siis Odessasse ja lõpuks rongiga Leningradi tagasi. Ma olen täiesti kindel, et on olemas küllalt inimesi, kes tahaksid suvel sel moel rännata,» meenutas Putin.

Sel aastal soovis Simferopolisse lennata veerandi vähem turiste kui varem, kuigi venelaste seas populaarsed piirkonnad nagu Türgi ja Egiptus kannatasid terroriintsidentide tõttu külastajate languse ja reiside ärajätmise pärast.