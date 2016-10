Vene allikas: Rootsi ja Soome NATO-ga ühinemine tooks vastumeetmed

«Me oleme veendunud, et tänase päeva seisuga ei ole piirkonnas sõjalist ohtu, mida Soome ja Rootsi NATO-jüngrid ka välja ei mõtleks. Me ütleme otse ausalt välja, et Helsingi ja Stockholmi liitumine NATO-ga rikuks piirkonnas jõudude tasakaalu ja sunniks meid rakendama enda julgeoleku tagamiseks lisameetmeid,» sõnas allikas Interfaxile kommentaariks Rootsi ja Soome välisministri osalemisele NATO kaitseministrite kohtumisel Brüsselis.

«Valik on muidugi nende iseseisvate riikide päralt. Kuid me arvestame, et nii Helsingis kui Stockholmis jätkatakse sõjalise erapooletuse poliitikat ja säilitatakse oma ainulaadne seisund lääne ja ida ühenduslülina,» rõhutas ta.

«On näha, et NATO lahendab nende riikidega koostööd arendades omaenda ülesandeid mõju suurendamiseks Põhja-Euroopas ja Arktikas,» lisas allikas.

Ta märkis ka, et Soome ja Rootsi teavad suurepäraselt Venemaa seisukohta NATO laienemisest neisse riikidesse.