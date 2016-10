Küberünnakuid eitanud Putin: Venemaa ei suuda mõjutada USA valimisi

«Tahaksin esitada teile vastuküsimuse: kas tõesti keegi arvab tõsimeeli, et Venemaa saab mõjutada ameerika rahva otsust? Kas USA on mingi banaanivabariik? USA on suurriik. Kui ma eksin, siis parandage mind, palun,» ütles ta täna rahvusvahelisel Valdai foorumil.

Riigipea avaldas ka arvamust, et lähenevate presidendivalimiste taustal püüab USA poliitiline eliit tõmmata rahva tähelepanu kõrvale tegelikelt muredelt ja loob Venemaast vaenlasekuju.

«Ilmselt peaks valimiste ajal käima jutt just sellest ja muudest lahendamata asjadest. Kuid ilmselt ei ole eliidil midagi eriti öelda ja ühiskonda rahustada ning seetõttu on lihtsam juhtida tähelepanu nn Vene häkkeritele, luurajatele, mõjuagentidele jne,» märkis Putin.

Vene riigipea eitas USA süüdistusi, et Venemaa püüab valimiskampaaniat mõjutada küberrünnakutega. Putin nimetas sekkumist teiste riikide valimistesse vastuvõetamatuks.

«Me ilmselt ei suuda vältida üksteise vastastikkust mõjutamist, kaasa arvatud küberruumis. Kui esitasite küsimuse valimissüsteemist. Usun, et taoline sekkumine on täiesti vastuvõetamatu,» ütles Putin.

«Ühe riigi sekkumine teise sisepoliitilisse protsessi on vastuvõetamatu hoolimata viisist, kuidas seda üritatakse teha, olgu selleks siis küberrünnakud või mis tahes muud instrumendid.»