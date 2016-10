Portugali võimupartei juht nimetas Saksa rahandusministrit püromaaniks

Portugali valitsevate sotsialistide juht nimetas neljapäeval Saksa rahandusministrit Wolfgang Schäuble'it püromaaniks vastuseks viimase kriitikale Portugali vasakvalitsuse otsuse aadressil loobuda mõnedest senistest kasinusmeetmetest.

"Nagu on kõigile teada, Saksa rahandusminister on püromaan, kes üritab end esitleda tuletõrjujana," ütles Carlos César raadiojaamale TSF. "Ta ei meeldi oma kaasmaalastele," lausus ta ja tõi näiteks Portugali suuri investeeringuid teinud Saksa firmad.

Sotsialistide juhi sõnul mõistavad Saksa firmad, et Portugali majandusel on potentsiaali, et poliitiline ja sotsiaalne stabiilsus on faktor, mida nad hindavad ja et Portugal on olukorras, kust liikuda oma poliitikaga edukalt edasi.

Schäuble ütles kolmapäeval, et Portugal oli "väga edukas", kuni eelmisel aastal võimule tulnud sotsialistid kuulutasid, et "ei austa seda, milles eelmine valitsus kokku leppis".

Portugali sotsialistide juhitud valitsus on võimule pääsemise järel langetanud madala sissetulekuga inimeste makse ning loobunud mõnedest aastatel 2011-2014 78 miljardi euro suuruse abipaketi tingimusena rakendatud kasinusmeetmetest.

Sotsialistide, kommunistide ja Vasakliidu valitsus vahetas mullu sügisel välja paremtsentristliku võimuliidu, mis oli järginud Saksamaa eeskujul kokkuhoiumeetmete poliitikat, tõstes makse, vähendades kulutusi ja reformides tööseadusi.

Peaminister António Costa on lubanud jätta kasinuse selja taha ning pööranud tagasi riigisektori palgakärped ning pensionide vähendamise.

Costa ütles kommentaariks Schäuble'i märkustele, et "ta pöörab peamiselt tähelepanu sakslastele, kes Portugali tunnevad, ja teavad seega, millest nad räägivad".

"Mina räägin tavaliselt ainult sellest, mida ma tean ja ei räägi kunagi eelarvamustele toetudes teistest riikidest, kellest ma midagi ei tea," sõnas peaminister.

Portugali valitsuse prognoosi kohaselt langeb riigi eelarvepuudujääk järgmisel aastal tänavuselt 2,4 protsendilt SKP-st 1,6-le. 2015. aastal oli Portugali defitsiit 4,4 protsenti.