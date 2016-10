Donald Trump: kui mina oleksin olnud president, oleks Iraagis hukkunud sõdur elus

Elu kaotanud sõduri isa Khizr Khan, kes pidas juulis demokraatide parteikongressil Trumpi vastu suunatud kõne, teatas nüüd, et Trumpi selline märkus on õel, edastabThe Independent.

Vabariiklaste presidendikandidaat rääkis Khani saatusest kanalile ABC News antud intervjuus, kuid samas rõhutas, et see mees on kangelane.

«Kui mina oleksin olnud siis president, oleks kapten Khan seni elus. Me ei oleks osalenud sellises veas nagu seda oli Iraagi sõda,» lausus Trump.

Humayun Khan hukkus 2004. aastal 27 aasta vanusena Iraagis pommiplahvatuses.

«Trump sõnas kõige julmema asja, mida saab leinas vanematele öelda. Et kui tema oleks olnud president, siis seda ei oleks juhunud,» kommenteeris isa.

Khizr Khani kõne demokraatide parteikongressil, milles ta ründas Trumpi moslemivastasust ja rääkis oma hukknud pojast, kajastas ulatuslikult nii USA kui teiste riikide meedia.

Khani toetas kõne ajal ta abikaasa, kuid tema ei esinenud. Trump sõnas hiljem, et sel naisel ei lubatud suud lahti teha, kuid sattus selle märkuse tõttu nii oma parteikaaslaste kui demokraatide kriitika alla.

Trump on kampaania käigus pidevalt rõhutanud, et tema arvates ei tohiks enam moslemeid USAsse lubada, sest nendega koos võivad sisse imbuda terroristid.