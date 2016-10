Duterte: lubasin Jumalale mitte enam ropendada

Visiidilt Jaapanisse saabunud president täpsustas, et Jumal olla temaga selles osas kõnelenud. «Kuulsin häält, mis käskis mul lõpetada vandumine – või lennuk läheb õhus olles katki. Nii et ma lubasin lõpetada,» rääkis Duterte lennujaamas ajakirjanikele.

Duterte karm suuvärk on tekitanud probleeme välismaal, kuid muutnud mehe kodumaise publiku seas menukaks. Näiteks on ta nimetanud Ameerika Ühendriikide presidenti Barack Obamat hoorapojaks, lasknud ennast võrrelda Hitleriga ja ütelnud, et laseks heal meelel teha otsa peale kolmele miljonile uimastisõltlasele.

President ütles, et ta lubas Jumalale mitte kasutada slängi ja vandesõnu – lubadus Jumalale olevat ka lubadus kogu filipiini rahvale. Ent samas vihjas Duterte, et võib tekkida ka erandeid. Ta rääkis kohalikule meediale, et oleneb ajastusest, kas ta suudab end talitseda Ameerikast, Euroopa Liidust või oma poliitilistest vaenlastest kõneledes.

Sarnaselt enamusele oma rahvaga on Duterte katoliiklane – ehkki ta on kiidelnud oma vallutustega naiste seas ja sõimanud Rooma paavsti hoorapojaks selle eest, et tema külaskäik põhjustas liiklusummikuid. Duterte on väitnud, et lapsena kasutas teda ära keegi ameeriklasest preester ning see mõjutas tema vaadete kujunemist.