Türgi ja Armeenia vahel lahvatas «pitsasõda»

Venemaal avati kaks Armeenia restorani, mis seda itaallaste pitsat meenutavat rooga pakuvad, see aga ajas türklased vihale, kuna nemad peavad seda oma rahuvustoiduks, edastab The Independent.

Armeenlaste «lamadjo» ja türklaste «lahmacun» on sama roog, millel on ümarast taignast alus, millele pannakse hakkliha või peenestatud lambaliha, tomateid, peterselli ja maitseaineid ning küpsetatakse elava tulega ahjus. Mõlemad riigid on seda rooga aastasadu üheks oma rahvussöögiks pidanud, kuid see on populaarne ka Iisraelis, Liibanonis ja Süürias.

Türgi meedia on alates sellest kui armeenlased Venemaal oma «pitsarestoranid» avasid, armeenlasi pidevalt rünnanud ja selgitanud, et tegemist on iidse Türgi toiduga, mille armeenlased on lihtsalt enda omaks kuulutanud.

Türgi ja Armeenia suhetes on aastakümneid pingeid olnud, kuna Türgi eitab jätkuvalt, et pani 1915 – 1923 Armeenias toime genotsiidi. Kahe riigi vahel ei ole ametlikku diplomaatilist suhtlust olnud väga pikka aega.

Türgi ja Armeenia vahel on ka varem olnud «toidusõda». Türgit vihastas see, et 2014. aastal kandis UNESCO maailmapärandi hulka «lavash'i», mis on õhuke nisuleib, teatades, et see on osa Armeenia kultuurist.

See tekitas proteste nii Türgis, Aserbaidžaanis, Iraanis, Kõrgõzstanis kui Kasahstanis, kus seda peetakse rahvusleivaks. Novembris toimub Etioopias Addis Ababas UNESCO kongress, millel arutatakse «lavash' i» küsimust uuesti.

Armeenia ja Türgi ei ole ainsad «toidusõda» pidavad riigid, need on näiteks ka Küpros ja Kreeka, mis mõlemad peavad «halloumi't» oma rahuvstoiduks.