Trump: Clinton suhtub Putinisse liiga karmilt

Trump ütles Ohio osariigis Springfieldis kampaaniaüritusel, et eksvälisminister räägib Putinist väga halvasti ning tema ei pea seda targaks käitumiseks.

«Kuidas sa võid kellestki nii halvasti rääkida?» küsis kinnisvaramagnaat ja märkis, et Venemaal on tuumarelvad. Trump on korduvalt väitnud, et USA jaoks oleks kasulik omada Venemaaga viljakaid töösuhteid.

«Oleks tore, kui me saaks omavahel läbi,» ütles Trump hiljem kampaaniaüritusel Toledos. Ta hoiatas, et Clintoni lähenemine Süüriale on konfliktis tuumarelvadega Venemaaga .ja võib viia kolmanda maailmasõjani.

Trumpi on kritiseeritud kogu kampaania vältel suutmatuse eest mõista hukka Putini üleastumisi ning keeldumise eest tunnistada USA luureametnike tuvastatud seoseid Venemaa ja hiljutiste häkkimiste vahel, mille eesmärk näib olevat 8. novembri Ühendriikide presidendivalimiste mõjutamine.

Clinton teatas pressiesindaja vahendusel, et kavatseb Putini poputamise asemel talle tema vastuvõetamatu käitumise tõttu vastu seista. Endist esileedit toetav erukindral John Allen lükkas tagasi väited sellest, et Clinton räägib Putinist halvasti. «Ma ei pea midagi, mida välisminister Clinton on Vladimir Putini kohta öelnud, valeks ning ei usu ka, et me saame praeguselt aluselt jätkata Venemaaga suhteid,» ütles Allen ajakirjanikele.

Putin ütles eile, et Venemaal ei ole Ühendriikide valimiskampaanias soosikuid ning seda juttu levitavad Hillary Clintoni huve kaitsvad inimesed.