Austraalia poliitik kasutas oma koerte sõidutamiseks ametiautot ja autojuhti

Steve Herbert, kes on Victoria osariigi vanglaminister lasi maksumaksjate raha eest palka saaval autojuhil sõidutada oma lemmikud, Patchi ja Tedi kodust Melbourne’ist 120 kilomeetri kagusel Trenthamis asuvasse suvilasse, edastab BBC.

Victoria osariigi peaminister Daniel Andrews teatas, et ta on ministri käitumises pettunud, kuid kuna tegemist oli väikese üleastumisega, siis teda ei karistata ning ta on juhtumist õppust võtnud.

Herbert teatas, et ta maksab riigile tagasi bensiinile kulunud summa ja samas vabandas, et lasi sellisel viisil oma koeri transportida.

«Ministri amet ei ole lihtne, see on väga keeruline ja selle tõttu tehakse vahel vigu ning koerte sõidutamine ametiautoga on üks neist. Ministriamet mõjutab üsna palju minu kodust elu, kuna neid kahte on raske omavahel klapitada,» lisas minister.

Opositsioonijuhi Matthew Guy arvates peaks Herbert oma kohalt tagasi astuma, kuna ta kasutas ära süsteemi nõrka kohta.

Austraalias oli üks aasta tagasi umbes samasugune juhtum, milles parlamendi spiiker Bronwyn Bishop kasutas maksumaksjate raha, 5000 Austraalia dollarit helikopteri rentimiseks, et lennata Melbourne`ist Geelongi poliitilisele sündmusele. Samuti kasutas ta riigi raha, et lasta end transportida kolleegide pulma. Ta ei soovinud skandaali puhkedes tagasi astuda, kuid pärast kahe nädala pikkust survet, tegi ta seda siiski.