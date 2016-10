India firmajuht jagab püha puhul töötajatele 1260 autot, 400 korterit ja juveele

Suratis peakorteriga asuva firma juhi Dholakia sõnul on eesmärgiks, et järgneva viie aasta jooksul saaks iga tema firma töötaja korraliku kodu ja auto, edastab The Guardian.

«Seega saavad minu töötajad firmapoolse kingitusena autosid, kortereid ja juveele. Minu töötajad on need ära teeninud oma hea töö ja firmale pühendumise eest,» teatas firmajuht.

Hare Krishna Exports kulutab töötajatele lojaalsusprogrammi raames umbes 500 miljonit ruupiat (umbes viis miljonit eurot), seal töötab kokku 5500 inimest, kuid kes boonuseid saavad, ei ole avalikustatud.

India firmad jagavad enne Diwali festivali töötajatele kingitusi, mis on tavaliselt väikesed ja odavad, näiteks karbi maiustusi, kuid Dholakia firma on erand, sest seal «nänni» ei jagata.

Dholakia jäi nii India kui rahvusvahelisele meediale silma juba 2012. aastal, mil ta jagas töötajatele kalleid kingitusi, kuid siis sai vaid kolm töötajat heade töötulemuste eest auto. 2014. aastal jagas Dholakia töötajatele 491 autot ja 207 korterit.

Hare Krishna Exports on India üks juhtivamaid frmasid selle riigi teemandileiukohas Suratis, eksportides teemante 75 riiki.