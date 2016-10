Postimees kannab üle mainekat julgeolekuarutelu Riias

Maineka konverentsi avasõnad ütlevad Läti president Raimonds Vējonis ja kaitseminister Raimonds Bergmanis.

Tänasest homme õhtuni vältava ürituse esinejate nimekirjas on näiteks NATO eelmine peasekretär Anders Fogh Rasmussen, eurovolinik Valdis Dombrovskis, Economisti ajakirjanik Edward Lucas ja Rootsi endine peaminister Carl Bildt. Eestist esinevad sellel üritusel kaitseminister Hannes Hanso ja eelmine president Toomas Hendrik Ilves.

Riia konverents on kevadeti Tallinnas peetava Lennart Meri konverentsi pool aastat vanem vend. Esimest korda peeti Läti pealinna julgeolekukonverentsi 2006. aasta sügisel. Sellest ajast on see traditsioon olnud iga-aastane, nagu ka viimastel aastatel see, et Eesti avalikkusele vahendab üritust Postimees.

Ürituse kavaga saab tutvuda SIIN. Lisaks ingliskeelsele otseülekandele kajastavad Postimehe ajakirjanikud Riias toimuvat nii täna kui homme ka uudistena.