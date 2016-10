Ninni Laaksonen lausus ajalehele Ilta-Sanomat, et vabariiklaste presidendikandidaat käperdas ta tagumikku enne seda, kui ta teiste missivõistlusel osalejatega New Yorgi telesaates esines.

«Ta tõesti käperdas mu tagumikku. Ma ei usu, et keegi seda nägi, kuid ma võpatasin ja mõtlesin, et mis küll toimub,» ütles Laaksonen ajalehele.

See on vaid üks paljudest ahistamissüüdistustest, mida Trumpi suunal viimasel ajal tehtud on. Donald Trump ise eitab enda süüd.