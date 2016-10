Saksa süürlased arvavad, et sealsed mošeed on liiga konservatiivsed

Meeste välimus meenutas talle Jaish al-Islami mässulisi, kes tema endise kodulinna Damaskuse üle võtsid. Üks neist ütles Salamile, et head moslemid kasvatavad habemeid, mitte vuntse, mida 36-aastane Salam kannab.

«Kõik selle mošee juures pani mind ennast ebamugavalt tundma,» tunnistab mees.

Saksa süürlased arvavad, et paljud riigi mošeedest on oluliselt konservatiivsemad kui need, mis asuvad Süürias. Kahe kuu lõikes on kümned süürlased tunnistanud, et tunnevad end ebamugavalt väga konservatiivsete vaadetega, mida Saksamaa mošeedes jutlustatakse.

Inimesed on kritiseerinud uustulnukate riietust ja religiooni praktiseerimise viisi. Mõned neist on nõudnud, et Koraani tuleks tõlgendada sõnasõnaliselt.

Eelmisel aastal saabus Saksamaale umbes 890 000 asüülitaotlejat, kellest kolmandik on süürlased. Paljud neist ei soovi minna sealsetesse türgi mošeedesse, kuna ei mõista teenistuste keelt. Seega eelistavad nad palvetada kohtades, kus räägitakse araabia keelt, mis on aga oluliselt konservatiivsemad.

Samas kerkivad neis mošeedes esile uued probleemid. Neil napib riigi toetust või siis toetab neid Saudi Araabia ja teised Pärsia lahe riigid. Paljud nendest mošeedest jutlustavad ultra-konservatiivseid vaateid või Koraani sõna-sõnalist tõlgendamist.

«Ükskord palus salafist noorel araablasel mošeest lahkuda, kuna ta kandis lühikesi pükse. Türgis ei hooli keegi, mida sa kannad,» lisas Salam.

Nüüd arvab mees, et hoolimata keelebarjäärist, pöördub ta edaspidi türgi mošeesse, kus suhtumine on vabam. Äärmusliku religiooni praktiseerimine seab aga takistused uustulnukate integreerumisele.