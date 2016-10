Leedu avaldas käsiraamatu, kuidas toimida Venemaa rünnaku korral

Alates ajast, mil Venemaa 2014. aastal Krimmi annekteeris, on Baltimaades kasvanud ärevus idanaaber Venemaa tegevuse osas. Selle tulemusena väljastas Leedu valitsus täna 75-leheküljelise juhise, kuidas käituda, kui riiki sisse tungitakse. Juhendi pealkiri on «Ettevalmistused hädaolukorraks ja sõjaks».

«Naaberriik Venemaa käitumisele tuleb tähelepanu pöörata,» seisab käsiraamatus. «See riik ei kahtle oma naabrite vastu sõjalise jõu kasutamise osas ning praegugi jätkab ta agressiooni Ukraina vastu.»

See on juba kolmas kord, mil Leedu valitsus on pärast Krimmi annekteerimist säärase juhendi ilmutanud. Eelmine, 2015. aasta detsembris ilmunu, kandis pealkirja «Ettevalmistused hädaolukordade ja sõja üle elamiseks: rõõmus lähenemine tõsistele soovitustele». Raamatus olid illustratsioonid perekonnast ja nende kassist ning see kandis sõnumit, et kuigi ükski riik ei ole probleemide eest kaitstud, ei maksa külvata hädaolukordades paanikat.

Viimase väljaande juures siis küll midagi rõõmsat ei ole. See tegeleb küsimusega, kuidas koguda Vene invasiooni korral informatsiooni ja tutvustab Vene relvastuse erinevaid aspekte. Lisaks antakse seal ka esmaabijuhiseid ja õpetatakse looduses ellu jääma.

Raamatust ilmub 30 000 eksemplari, mis on saadaval koolides ja raamatukogudes ning see avaldatakse ka internetis.

Leedu kaitseministeeriumi töötaja ja raamatu autori Karolis Aleksa sõnul on võõrinvasiooni korral rahvas esimene kaitsesüsteem ning olulise informatsiooni edastamisega saavad inimesed luureteenistust ja sõdureid aidata.

«Inimesi ei hirmuta selline asi, pigem näeme, et rahvas on sellist juhendit oodanud,» sõnas Aleksa. Ta lisas, et sellise juhendi loomine ja avalik levitamine võib Venemaad võimalikust agressioonist loobuma sundida.

«See saadab Venemaale sõnumi – ärge tehke seda. Me oleme valmis ja ei lase end eksitada nagu Ukrainas,» ütles Aleksa.