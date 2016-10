USA: Iraagi väed teevad Mosuli sõjakäigul tagala puhastamiseks pausi

Nad teevad pausi, paigutavad oma jõude ümber, seavad end taas korda ja puhastavad tagalat, ütles Ühendriikide juhitava koalitsiooni pressiesindaja John Dorrian videosilla teel Pentagonis viibivatele ajakirjanikele.

«Me usume, et see kestab paar päeva ja seejärel tungime Mosuli suunas edasi. See on sõjaline plaan ja me usume, et nad peavad sellest kinni,» lausus ta.

Iraagi väed ning kurdi pešmerga alustasid 17. oktoobril mitmest suunast operatsiooni Mosuli tagasivallutamiseks.

ÜRO teatas reedel, et ISi võitlejad on Iraagi linnas Mosulis ja selle ümbruses viimastel päevadel hukanud umbes 250 inimest.

USA sõjaväe teatel on alates operatsiooni algusest tapetud 800-900 ISi võitlejat. Teisipäevase seisuga oli Iraagi sõjaväejuhtide sõnul hukkunud 57 ja haavata saanud 255 Iraagi sõdurit, kurdi pešmerga on teatanud 30 hukkunust ja 70-100 vigastatust.

USA hinnangul on Mosuli linnas 3500-5000 ning linna ümberkaudsetel aladel veel kuni 2000 ISi võitlejat.