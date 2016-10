Itaaliasse on oktoobris jõudnud rekordilised 27 000 migranti

Itaalia siseministeeriumi andmeil on sel kuul Lääne-Aafrikast ja Aafrika Sarve regioonist Itaaliasse jõudnud 26 161 inimest. Reedel toodi Itaaliasse umbes 1000 Vahemerel päästetud põgenikku.

Ainult kord varem on ühe kuu jooksul Itaaliasse jõudnud üle 25 000 põgeniku. Sel aastal on riiki saabunud 159 000 migranti. Eelmisel aastal jõudis Itaaliasse 153 000 migranti.

«Smugeldajad on kindlasti paremini organiseeritud, kuna nad on suutnud transportida kuni 11 000 inimest kahe päeva jooksul,» sõnas Rahvusvahelise Rändeorganisatsiooni (IOM) esindaja Itaalias Flavio Di Giacomo.

«Migrantide sõnul kardavad nad, et marsruut sisuliselt suletakse paari kuu jooksul,» sõnas ta, viidates Euroopa programmile, mille raames hakatakse välja õpetama Liibüa rannavalvet.

«Kui on üks asi, mida nad ei taha, siis on see Liibüa rannavalve kätte langemine, kes viivad nad kinnipidamiskeskustesse ja paiskavad nad tagasi vägivallatsüklisse,» lisas ta.

Põgenikud on rääkinud õõvastavaid lugusid piinamistest, näljutamistest ja mõrvadest Liibüas, teatas IOM.

Viimase kümne päeva jooksul on Vahemerel uppunud üle 200 migrandi.