FBI avas uue juurdluse Clintoni elektronkirjavahetuse asjus

FBI direktori James Comey sõnul kavatseb agentuur välja selgitada, kas uutes avalikuks tulnud e-kirjades on salajast informatsiooni. Ühtlasi antakse hinnang nende tähtsuse kohta uurimisele.

New Yorgi börsid pöörasid pärast teadet uuest juurdlusest Clintoni elektronkirjavahetuse osas langusse.

Juunis märkis Comey, et puuduvad tõendid selle kohta, nagu rikkunuks Clinton välisministrina seadust. Ta nimetas tollal Clintoni tegevust ettevaatamatuks.

Clinton kasutas välisministrina valitsuse ja eraasjade ajamiseks eraserverit. Uudisteagentuur Associated Press avalikustas serveri olemasolu 2015. aastal ning sestpeale on see korduvalt olnud vabariiklaste ja avalikkuse löögi all.

Trump: FBI-l on julgust parandada kohutav viga

«Hillary Clintoni korrumpeeritus on ennenägematu,» ütles ta oma poolehoidjatele New Hampshire' Manchesteri linnas peetud kõnes. «Pange ta trellide taha.»

«Ma hindan väga tõsiasja, et FBI-l ja justiitsministeeriumil on julgust parandada kohutav viga, mille nad tegid, lõpetades uurimise süüditsust esitamata,» lisas ta.